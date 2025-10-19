Намушкаха 15-годишен в столичен мол (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Момче на около 15 години е намушкано с нож на третия етаж на "Mall of Sofia", видя репортер на "24 часа".

До ескалатора на търговския център на столичния бул. "Стамболийски" се сбили две младежки компании от ромски произход. Според свидетели става въпрос за вендета и стара вражда между компаниите. Капки кръв в мола Снимка: 24 часа

На мястото има много полиция, криминалистите току що пристигнаха, за да разпитат свидетели и да вземат следи.

Раненият е в много тежко състояние и е откаран в болница. Инцидентът е станал малко след 20 ч. на третия етаж, където са киното и заведенията за хранене. Полиция пред мола, където е намушкано момчето Снимка: 24 часа Линейка и полиция пред мола Снимка: 24 часа

Според работещи в търговския комплекс охраната е действала неадекватно още при възникването на конфликта между компаниите.

