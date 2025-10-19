ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шкодата на Десислава Радева минала преглед ден преди президентът да се откаже от колите на НСО

Президентът Румен Радев пристигна в Смолян с шкодата на съпругата си СНИМКА: Валентин Хаджиев

Шкодата на Десислава Радева е минала технически преглед на 15 октомври - ден преди президентът Румен Радев да обяви, че се отказва от колите на НСО. 

В неделя президентът и съпругата му се появиха в Смолян с личен автомобил "Шкода Октавия", собственост на Радева. Двамата слязоха от задната седалка. 

Справка в сайта на ИА "Автомобилна регистрация" показва, че возилото е с валиден преглед до 14 октомври 2026 г. 

Президентът обяви, че се отказва от колите на НСО на 16 октомври, след като на 3 октомври депутатите решиха, че автомобилите на НСО повече няма да бъдат използвани от администрацията на президентската институция.

Според подаваните от Радев имуществени декларации личният му автомобил е Citroen C5, закупен за 3300 лева през 2014 г., а шкодата е на съпругата му и е закупена през 2018 г. за 7000 лева. 

