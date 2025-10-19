Пробация отнесе мъж, потрошил 8 стъкла на търговски център в асеновградско село

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трябва да плати 3844,39 лв. за щетата, експертизи и адвокатски разноски

9-месечна пробация отнесе 55-годишен жител на асеновградското село Тополово, разбил стъклена ограда на местен търговски център. Мъжът, който е с българско гражданство, но се определя като турчин, не признал вина пред Районния съд в Асеновград.

Деянието е извършено на 1 декември м.г. Счупени били 8 панела от закалено стъкло с обща стойност 2522,17 лв. Извършителят трябва да ги плати, заедно със 770 лв. за експертизи и 552,22 лв. за адвокат на банката, която е собственик на имота.

Пробационните мерки на нарушителя включват задължителна регистрация по настоящ адрес с подписване 2 пъти седмично и периодични срещи с пробационен служител за 9 месеца. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Окръжния съд в Пловдив.