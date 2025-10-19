ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Принц Андрю искал от свой бодигард да разследва се...

Пробация отнесе мъж, потрошил 8 стъкла на търговски център в асеновградско село

Никола Михайлов

[email protected]

1572
Село Тополово. Снимка: община Асеновград

Трябва да плати 3844,39 лв. за щетата, експертизи и адвокатски разноски

9-месечна пробация отнесе 55-годишен жител на асеновградското село Тополово, разбил стъклена ограда на местен търговски център. Мъжът, който е с българско гражданство, но се определя като турчин, не признал вина пред Районния съд в Асеновград. 

Деянието е извършено на 1 декември м.г. Счупени били 8 панела от закалено стъкло с обща стойност 2522,17 лв. Извършителят трябва да ги плати, заедно със 770 лв. за експертизи и 552,22 лв. за адвокат на банката, която е собственик на имота. 

Пробационните мерки на нарушителя включват задължителна регистрация по настоящ адрес с подписване 2 пъти седмично и периодични срещи с пробационен служител за 9 месеца. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Окръжния съд в Пловдив. 

Село Тополово. Снимка: община Асеновград

