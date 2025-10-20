15-те служители на НКЖИ, крали ябълки, вероятно ще бъдат уволнени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Установени са 15-те служители на НКЖИ, които откраднали ябълки в събота. Най-вероятно те ще бъдат уволнени.

Това стана ясно от изявление на изпълнителният директор на компанията инж. Александър Вецков пред bTV.

Работниците са били между гарата в Търговище и Дралфа между 10 и 15 ч., като трябвало да ремонтират участък от релсите.

"Тази кражба слага черно петно върху всички служители на компанията. В 9 ч. ще дадат писмени обяснения, ще видим какво ще кажат те. Възможните санкции са 3: забележка, последно предупреждение и уволнение. Не предвиждам да има забележка", категоричен бе Вецков.

Ябълковата градина в село Здравец се намирала на над 100 м. от релсите, което предполага, че служителите на НКЖИ целенасочено са се насочили натам, стана ясно още от думите на Вецков. Самата кражба станала към 15 ч.

Собствениците на овошната градина са баща и син, като един от тях двамата брал ябълки, когато дошли служителите на железопътния оператор. Той ги видял да влизат в градината с чували. Натоварили ябълките в товарен локомотив малко по-нагоре по линията.

Собствениците съобщават, че толкова мащабна загуба не са имали досега. Щетите били за над 1000 лв.

Крадците ще получат най-тежки дисциплинарни нарушения, съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов.

Инж. Вецков пък разбрал за инцидента от социалните мрежи, когато министър Караджов му изпратил линк за новината. След кратка проверка установили извършителите.

"Всички, свързани с железопътната дейност следим сериозно социалните мрежи, оттам получаваме много информация, която иначе не стига до нас. Тези хора са имали задължението да правят нещо, което да гарантира безопасността на железопътния транспорт и те нямат право да се отделят от тази дейност. Вместо да вършат тази работа, да поправят железния път, правят това, което е изключително недопустимо", обясни инж. Вецков.

От НКЖИ ще започнат да слагат камери в релсовите специализирани машини, като отделно ще се прави превантивен контрол на всички изпълнители.