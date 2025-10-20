ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Соня Йончева и Пласидо Доминго идват в София за ко...

Хванаха непълнолетния, наръгал и убил момче в мол

Димитър Мартинов

Полиция пред мола, където бе намушкано момчето Снимка: 24 часа

Задържан е непълнолетният, наръгал и убил момче в мол в София. Той извади нож след кавга и бой на ескалаторите на търговския център вчера. 

Случаят, започнал като разпра заради стара кавга, прерасна в масов бой, а младеж на около 15 години бе наръган. По-късно той почина.

Нападателят избяга, но тази нощ е бил задържан при акция на СДВР.

Наръганото момче е било щангист. Треньорката му Кристиана Колева се сбогува с него чрез пост във фейсбук. Ето какво написа тя:

Сърцето ми плаче Чаках го да дойде на тренировка. Намушкан с нож ... Мир на душата ти дете. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб ..Но явно не е било достатъчно .Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мене ...о детенце.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Полиция пред мола, където бе намушкано момчето

