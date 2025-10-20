ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

50 пожара са потушени през последното денонощие, има загинал

Пожар СНИМКА: Архив

Потушени са 50 пожара в страната за изминалото денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Екипите на пожарната са реагирали на 88 сигнала за произшествия, предава БТА. 

При пожар за денонощието един човек е загинал, а един е пострадал. На 19 октомври в 18:28 часа е получен сигнал за пожар във вила в местността Кайчика на село Ситово в област Силистра. Загинал е мъж на 82 години. Пострадал е синът му – на 57 години, който е откаран за преглед и лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Силистра.

За изминалите 24 часа с материални щети са 17 пожара, от тях осем са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 33 пожара.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи.

Пожар СНИМКА: Архив

