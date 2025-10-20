Днес трябва да е готова проверката автошколата на шофьора, убил 3-ма край Созопол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проверката на изпита на 18-годишния, катастрофирал ден, след като взел книжка, трябва да бъде готова до края на деня.

Това обяви гл. инспектор Тодор Атанасов пред bTV. Проверката бе разпоредена от министъра на транспорта Гроздан Караджов.

При инцидента, станал на пътя Созопол-Черноморец, загиват шофьора и още 2 момчета.

Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол младежът се е врязал с колата си в крайпътно дърво. Шофьорът е 18-годишно момче от бургаското с. Зидарово, а първата си шофьорска книжка получил едва преди ден.

Момчето загинало на място. На задната седалка в автомобила пътувал 17-годишен немски гражданин, който също починал на място.

Проверката на изпита се състои в преглед на записа от изпита и цялата документация, която има в ДАИ.

"Дигитално нищо не може да бъде проследено на 100%, ще разчитаме изцяло на хартиените изпити. Не може да се проследи дали са изкарани реалния брой часове теория и практика. Където е вписано за нощно шофиране, то е отбелязано за 17 ч. през юли, когато е абсолютно светло, което е нарушение. Ще видим какво друго ще има като констатация. В момента е трудно да се установи кога са започнали часовете, по какви маршрути са се движели", обясни Атанасов.

По време на преглеждането на изпита по практика било установено още, че изпитващият бил без колан.