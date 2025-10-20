Проф. Михаил Константинов: ДПС-Ново начало вероятно ще получи комисии и зам.-министри

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Приказките са едно, реалността е друго. Ще има преформатиране на някакво ниво, вероятно по-голямо участие на "Ново начало" в ръководството на парламентарните комисии. Вероятно ще имат участие и на ниво зам.-министри. Простата математика изисква втората по сила партия в коалицията да получи полагащото ѝ се участие.

Това каза проф. Михаил Константинов в предаването "Тази сутрин" по bTV.

"Не мисля, че ще се задоволят само със заместници, очаквам по-сериозни претенции, като пряко участие в изпълнителната власт. Въпрос на време е да се направи тази претенция, вероятно не се прави заради вероятност от нови протести", коментира бившият депутат Петър Славов.

"Те са в коалиция в момента, цари гигантско лицемерие. Тия с кордона управляват заедно с "Ново начало", иначе не могат да издигнат управление", заяви още проф. Константинов, визирайки ИТН и БСП.

"На ИТН им е пределно ясно, че с всичките им заявки за оттегляне на момента, ако Пеевски се доближи до властта, ще загубят електората си", допълни Славов.

"Политиците лъжат в България, в Европа и по света. Понякога смазва отношенията между хората в добрия смисъл. Дори великите политици на миналото са лъгали", заяви проф. Константинов.

Според Петър Славов, Пазарджик бил пример какво може да се случи на национално ниво, ако не се направят промени в изборния кодекс.

"По този изборен кодекс, в този му вид, ще имаме такива проблеми: купен вот, преправени бюлетини, хаос", обясни Славов.

"Нищо чудно на пролет да имаме избори", допълни той.