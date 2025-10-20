Крум Зарков: БСП стана унизителна за членовете си

Влизането на ДПС с лидер Делян Пеевски официално в управляващата конфигурация ще води пред управляващите само и единствено до трусове.

Това твърдение направи бившият правосъден министър и доскорошен съветник на президента Румен Радев Крум Зарков.

"От изострянето на политическата ситуация след изборите в Пазарджик губят всички. Бойко Борисов губи, защото опита да демонстрира мощ и даде заден, БСП побърза да се покаже в унизителна положение. Губи и Пеевски, защото се оказва колос на глинени крака", каза още Зарков.

Според него проблемът пред управлението е Делян Пеевски.

Институциите в България бяха източени от своето значение и общественото мнение остава единствената бариера пред диктатура, заяви още Крум Зарков. Алтернатива може да е политически проект на Румен Радев, но няма как да зная доли той ще излезе на този терен, допълни бившият президентски съветник. Очевидно има необходимост от нови играчи на политическия терен, защото тези не се справят, заяви Зарков. Според него обаче и останалите партии трябва да се променят. Той даде пример с БСП, която е станала унизителна за членовете си. Според Зарков социалистите трябва да напуснат управлението при влизане на ДПС на Делян Пеевски.