Приятел на загиналите край Созопол: Отивали са към Бургас, за да се почерпят за книжката

Карам шофьорски курс при същия инструктор като Йордан. Мога да кажа, че ни учи на много неща, караме по няколко часа на ден. Внимателен е, обяснява ни подробно. Последните ми думи към Йордан бяха „Карай внимателно, защото пътищата са лоши". Обеща ми да бъде внимателен, сподели в ефира на „Здравей, България" по Нова тв Христо.

„Платил е за бърза поръчка за 10 дни да му излезе книжката и я е взел в същия ден, в който катастрофира. Колата е на баща му. С другите момчета са отивали към Бургас, за да се почерпят за книжката. Познавам го от малък, няма как да е бил под въздействието на алкохол или наркотици", обясни друг приятел на загиналите.

От днес психолог ще работи със съучениците на жертвите. Междувременно в община Созопол е обявен Ден на траур.

Инцидентът стана в петък около 23.15 ч. Автомобил, с варненска регистрация, се е блъсна в крайпътно дърво. Зад волана е младеж на 18 години от с. Зидарово, който взел шофьорската си книжка същият ден. Основна причина за инцидента се смята движение с несъобразена скорост и загуба на контрол.

На място загина водачът и пътуващият на задната седалка 17-годишен германски гражданин, продължително пребиваващ в Созопол. С линейка към УМБАЛ - Бургас е откаран вторият пътник, седящ на предната дясна седалка – 17-годишен младеж от с. Габър. Той е починал преди пристигане в университетската болница.