Веселин Вучков: По-честно е да се направи ново коалиционно правителство

По-честно е да се направи ново коалиционно правителство, но останалите партньори трябва да внимават това да не ги изхвърли завинаги от политическата сцена.

Това каза бившият вътрешен министър Веселин Вучков в предаването "Тази сутрин" по bTV.

"Думите и обещанията на политиците трябва да имат изключително значение, защото това е ключово за обективен избор. Някои примери от последните месеци поставят под съмнение избора. Неспазването на политически обещания, отнемането на правомощия, понижава доверието в процеса", каза още Вучков.

"Като избиратели можем да търсим отговорност на политиците за техните действия, особено като знаем какви са били предизборните им обещания", допълни бившият МВР министър.

"Би било честно ДПС-Ново начало да поеме някакви лостове в управлението, защото без тях няма как да има такова. Изглежда друг вариант няма. Но се тества общественото мнение, пред Борисов няма никакви спирачки, няма да прости на никого. Всички варианти са пред него, но според мен окончателно решение все още не е взето", коментира той.

"Това беше шоу за пред хората, за да направят тези срещи по населени места. Всичко е въпрос на мениджмънт по високите нива на властта", каза Вучков относно изявлението на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във вторник.

"Това прави впечатление. Не съм сигурен, че такава трябваше да бъде неговата реакция (на президента Румен Радев-б.р), но срещу тази институция се прави специална законова операция: ненужни промени в Конституцията, отнемане на правото да назначава шефове на служби и сега колите. Дерогираме представителната ни фигура, ще му оставят само 30-секундно изявление на Нова година", коментира бившият министър относно свалянето на президентската администрация от колите на НСО.

"Това е разграждане на държавността. Без да подходиш разумно, не е нужно да отнемаш служебни автомобили. Така не могат да си изпълняват простите служебни функции", допълни той.

Според него мотивите за законодателните промени на ДПС-НН не били сериозни.

"Това е грешка, вкарва службата в тежка политика. Действащото досега положение беше справедливо и е работещ механизъм на над 30 години. И двете институции- правителство и президентство, трябва да могат да вземат такова решение", коментира Вучков относно отнемането на правото на президента да назначава шеф на ДАНС.