Цветанка Андреева: Влизането на ДПС в правителството ще донесе повече стабилност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Влизането на ДПС-Ново начало в управляващата коалиция и правителството ще донесе повече стабилност.

Тази прогноза направи пред Нова телевизия политоложката Цветанка Андреева.

"От думите на Борисов се разбира че има желание за преформатиране на управлението с ясна отговорност. Бойко Борисов се показа такъв, какъвто неговите привърженици го харесват. Той овласти Росен Желязков да преформатира управлението", добави Андреева.

Според нея президентът Румен Радев опитва да разбие управляващата коалиция, а влизането на Делян Пеевски ще спре този процес.

"Борисов изглежда слаб, а когато изглеждаш слаб започват да се държат с теб като със слаб. На Пеевски реално не му трябва да влиза в правителството с министри, но това е демонстрация на сила", коментира от своя страна политологът Петър Чолаков. Според него е неминуемо в един момент да се стигне до челен сблъсък между Бойко Борисов и Делян Пеевски.