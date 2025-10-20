Кметът на "Красно село": Сметоизвозването е подобрено, но не е такова, каквото трябва да бъде

"До момента към мен не е спусната информация, не е направена среща да ни се обясни евентуално какво се случва. Всеобщо известно е, че аз не отговарям за подписване на подобни договори. И до момента нямам точна информация как ще се процедира, дали ще се прекратят досегашните обществени поръчки, ще се възлагат ли наново, какъв ще е принципът, на който ще се възложат". Това коментира пред БНТ кметът на столичния на район "Красно село" Цвета Николаева по повод кризата с боклука в София.

До момента към мен не е спусната информация, не е направена среща да ни се обясни евентуално какво се случва, посочи Цвета Николаева.

По принцип, за мен не е нормално да си търсим ние информация, би трябвало да имаме такава. Още повече точно това, което казахте, че ние сме най-близко до гражданите, ежедневно сме в контакт с гражданите. добави тя.

Аз вече познавам сигурно 90% от доброволческите акции, лидерите на акциите, които са абсолютно нормални, интелигентни хора и се опитват да се справят със ситуацията. Комуникираме постоянно, казва ми се, тук имаме малко повече събран боклук, може ли да се извози? Това го правим. Но правим това, което е по нашите възможности, посочи тя.

Оттам нататък не мога да коментирам кой как решава да ни информира и дали въобще мисли, че нашето мнение е от значение", завърши кметът на столичния на район "Красно село" Цвета Николаева.

Сметоизвозването по думите на Николаева е подобрено, но "не е такова, каквото трябва да бъде".

"Огромна част от хората промениха навиците си. Бих казала, че за последната една седмица двойно се е увеличил отпадъкът, който се е изхвърля в цветните контейнери, което е похвално. Аз лично искам да благодаря гражданите на район "Красно село", защото те показаха наистина, че могат да правят нещата по много по-добър начин и да не говорим количеството доброволци, които се включват във всички акции, което е просто за пример на подражание. Задължително е да има график, който да наподобява графика, който е бил преди кризата, за да може да има ефективност и да има видими резултати. Реално днес би трябвало да имаме резултат - колко техника и докъде обработва района."

Тази седмица се очаква график за обработване срещу гризачи.

"За съжаление, още миналата седмица съм сигнализирала на Столична община с молба да бъдат обработени точките, за които имаме подобни сигнали. Рискът за здравето на хората ми е най-големият риск, който в момента търпим. И затова се надяваме да не се стига до подобни епидемии. Предполагам, че тази седмица ще получа график, по който ще бъдат обработени, тъй като, действително, ясно ни е, че гризачите излизат, когато има храна, а то има в изобилие."

"Предполагам, че днес трябва да се обяви дългосрочната преспектива, защото ние в момента си говорим за сметоизвозването, а пък в същото време от боклука и разпиляването няма метене на улици и почистване. Съответно сме 20 октомври и снеговалежите най-вероятно предстоят, което също е огромен проблем. В крайна сметка при нас е най-големият спешен медицински център "Пирогов", който задължително се обслужва по специален режим. Особено когато има сняг. Първа обработка се прави там. И тези въпроси действително трябва да получат отговори, защото обществото се притеснява."