Пеевски: Правителството има подкрепата на ДПС-Ново начало за пълен мандат, докато работи за хората

Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората. Това заяви в прессъобщение лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки, допълва лидерът на ДПС-Ново начало.

За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България, пише още в позицията.

Мисията на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия, завършва Пеевски.