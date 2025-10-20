Обичана педиатърка стана "Лекар на Бургас" за 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обичаната педиатърка д-р Пепа Ралева получи наградата за цялостен принос в престижната класация "Лекар на Бургас" за 2025 г. Детската кардиоложка, помогнала на хиляди бургаски деца през годините, спечели безапелационно, отвявайки конкуренцията. И това не е никак случайно, тъй като тя е доказала своя авторитет на безспорен професионалист, готов винаги да откликне в името на малките пациенти. Лекар, който се ползва с доверието на родителите и любовта на децата.

В категория "Академични заслуги" годишната награда бе присъдена на проф. д-р Валентин Василев, специалист по съдова хирургия, а офталмоложката д-р Константина Кънчева бе отличена в категорията "Нашето бъдеще".

Приз за Управленски принос в развитието на бургаското здравеопазване получи проф. Христо Бозов, доскорошен ректор на държавния университет "Проф. д-р Асен Златаров", директор на Комплексен онкологичен център.

Регионалната лекарска колегия в Бургас получи признание и на национално ниво - д-р Лорис Мануелян, изтъкнат нефролог и бивш зам. кмет по здравеопазване, ще получи наградата за „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация" на официалното честване на празника в София "Лекар на годината".

В Бургас наградите бяха раздадени на 19 октомври, Ден на св. Иван Рилски - покровител на българските медици. Празничният спектакъл започна в 18.30 часа в Културен дом на НХК и бе под надслов „Изкуството лекува!".

Преди концерта бе отслужен молебен за лекарите в храм „Св. Иван Рилски", последван от факелно шествие до Културния дом на НХК.

Медиците бяха поздравени от зам.-кмета по здравеопазване Михаил Ненов, председателя на Районната колегия на Български лекарски съюз д-р Жени Стоичкова, ректора на Държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" проф. Сотир Сотиров и представители на организациите на медицинските сестри и на фармацевтите.

Тази година инициативата обедини културните институции на града – театри, опери, ансамбли, школи и хорове, които посвещават своето изкуство на бургаските лекари. Видео послания към лекарите отправиха ръководители на водещи културни институции, а в празничния концерт взеха участие едни от най-обичаните бургаски изпълнители.

Организатори на събитието са Регионалната лекарска колегия на Българският лекарски съюз – Бургас, Община Бургас и партньори от местните културни институции.