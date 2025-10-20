Треньорката на наръганото 15-годишно момче: Чаках го за тренировки, звънях му цяла нощ

Не знам какво е правил в мола, чаках го на тренировки. Цяла нощ му звънях и накрая сутринта разбрах, че е бил убит.

Това каза треньорката на 15-годишното момче Кристияна Колева, което бе наръгано с нож в столичен мол в неделя пред bTV. Медиците не успяха да спасят живота на момчето.

Момчето, което е от ромски произход тренирало вдигане на тежести.

"Едно прекрасно детенце си отиде от този свят. Краси беше кротко дете, щяхме да ходим в Карлово. Щеше да участва в състезание за 52 килограма. Работя предимно с ромчета, но се гордея с това, създала съм много европейски и световни шампиони", каза още треньорката.

"Краси се събра с брат си Асен, който преди 2 месеца се ожени на 14 г. Той започна да идва с него, казвам му, не се движи с брат си, той е конфликтна личност. Спря да посещава тренировките след това. Всеки ден с колегата ми ги събираме в залата и ги призоваваме да не говорят на ромски по рейсове, могат да попаднат на агитки, да бъдат кротки, да не се бият. Няма ден, в който да не ги събираме", разказа още жената.

"Детето се премести Орландовци, където живееше с баща си, премести се в един квартал след Дружба при майка си. Родителите му са разделени. Аз му помогнах да си пренесе багажа", каза тя.

15-годишното момче ходело редовно на училище, щяло да бъде 10 клас, допълни треньорката.