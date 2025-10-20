ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 21 октомври

Поклонението пред директорката на Търговската гимназия в Пловдив ще е днес в Асеновград

24 часа Пловдив онлайн

1544
Петя Герасимова Кадър: Фейсбук

Петя Герасимова ще бъде изпратена в последния й път на Новите гробища

Поклонението пред паметта на директорката на Търговската гимназия в Пловдив Петя Герасимова ще бъде от 14 часа днес в Траурния дом в Асеновград. Тя почина на 15 октомври след боледуване. След като близки, приятели и колеги се простят с нея, Герасимова ще бъде изпратена в последния й път на Новите гробища в същия град.

Петя Герасимова оглави престижното училище в Пловдив през септември 2024 г. Преди това е била преподавател и старши експерт в Регионалното управление на образованието. Завършила е  "Химия и физика" в ПУ "Паисий Хилендарски". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Петя Герасимова Кадър: Фейсбук

