Протестиращите за редовен транспорт между Пловдив и Труд окупират сесията на община "Марица"

Ще се срещнат на място с кмета и общинските съветници

След общо пет протеста за редовен транспорт в рамките на месец жителите на община "Марица" пренасят недоволството си в Пловдив. Тази сряда потърпевшите тръгват към града, където се намира седалището на община "Марица", и ще присъстват на сесията на местния парламент, настоявайки за прозрачност и конкретни публични ангажименти от страна на властта.

На заседанието се очаква да присъстват не само жители на Труд, но и потърпевши от останалите пет населени места – Рогош, Скутаре, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре. Въпросните села са обслужвани от проблемната маршрутна линия 8. Единството на селата от община "Марица" показва колко сериозен е проблемът и че хората вече не са готови да търпят бездействието на институциите.

В началото на месеца кметът на община "Марица" Димитър Иванов обяви, че редовна автобусна линия Строево – Труд – Пловдив от квотата на община "Марица" ще бъде пусната, след като бъдат направени законодателни промени.