ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Барса" няма да купува нови през зимата

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21539262 www.24chasa.bg

Протестиращите за редовен транспорт между Пловдив и Труд окупират сесията на община "Марица"

24 часа Пловдив онлайн

616
Протестът се пренася в сградата на община "Марица".

Ще се срещнат на място с кмета и общинските съветници

След общо пет протеста за редовен транспорт в рамките на месец жителите на община "Марица" пренасят недоволството си в Пловдив. Тази сряда потърпевшите тръгват към града, където се намира седалището на община "Марица", и ще присъстват на сесията на местния парламент, настоявайки за прозрачност и конкретни публични ангажименти от страна на  властта.

На заседанието се очаква да присъстват не само жители на Труд, но и потърпевши от останалите пет населени места – Рогош, Скутаре, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре. Въпросните села са обслужвани от проблемната маршрутна линия 8. Единството на селата от община "Марица" показва колко сериозен е проблемът и че хората вече не са готови да търпят бездействието на институциите.

В началото на месеца кметът на община "Марица" Димитър Иванов обяви, че редовна автобусна линия Строево – Труд – Пловдив от квотата на община "Марица" ще бъде пусната, след като бъдат направени законодателни промени.

Протестът се пренася в сградата на община "Марица".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)