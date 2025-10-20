Жандармерия влезе в сградата на община Пловдив, проверявят проект с европари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По неофициална информация става дума за поръчка от предишен мандат

Жандармерия влезе в сградата на община Пловдив. От регионалната дирекция на МВР съобщиха за "24 часа", че акцията е на служби от София и не разполагат с информация за причината за полицейското присъствие в сградата на местната управа.

По неофициални данни се извършва проверка на документи от страна на Европрокуратурата, като става дума за проект, финансиран със средства на ЕС, но реализиран в предишен мандат. Поръчката била от 2023 г. и в областта на строителството, защото се изискват документи от ресорния зам.-кмет Хакъ Сакъбов. 2023-а е последната година от мандата на кмета Здравко Димитров, но той не е информиран за акцията в общината. В предишния мандат с евросредства бяха санирани блокове и построени детски градини. огавашният зам.-кмет по строителството Пламен Райчев е категоричен, че няма от какво да се притеснява.

Кметът Костадин Димитров пристигна в сградата преди малко и обясни, че не знае за какво става въпрос, и обеща подробности по-късно. От общината коментираха само, че оказват пълно съдействие на силите на реда.

И пред двата входа на сградата има униформени, които не пускат хора вътре.

Бусове на жандармерията са пред сградата на община Пловдив.

Униформени има пред задния вход на сградата.

Полиция има и пред сградата на община Пловдив в бившия партиен дом.

Очаквайте подробности!