Кьовеши разследва мидена ферма за 280 хил. евро, подводни снимки показали само пясък по морското дъно

Подводни претърсвания, разпоредени от Европейската прокуратура са показали, че финансирана от ЕС ферма за миди в Черно море е просто пясък по морското дъно.

Разследва се проект за иновативна ферма за култивирани черни миди, финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020 г.. Фермата е югоизточно от нос Емине.

Проектът за създаване на мидена ферма е одобрен през юли 2020 г. по споразумение за безвъзмездна финансова помощ с краен срок за завършване септември 2021 г. Фермата е започнала дейност през юли 2021 г. Като автор на технологичния проект е посочен експерт от Института по океанология във Варна, но разследването показва, че експертът нито го е изготвил, нито го е подписал. След искане за окончателно плащане, проверка на място, извършена през август 2021 г. от Държавен фонд „Земеделие", е установила несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта. Инспекторите са идентифицирали само четири гранични буя, маркиращи обекта, докато подводните съоръжения не са могли да бъдат проверени поради липса на оборудване.

По искане на Европейската прокуратура, на 1 октомври 2025 г. е извършена инспекция на 240 хил. кв. м. от морското дъно. Извършена е от Гранична полиция в Бургас. Използвани са подводни и въздушни дронове. На определените координати са разположени три повърхностни буйове, докато един липсва. Буйовете не са били свързани помежду си. Подводните видеозаписи не разкриват доказателства за инфраструктура, свързана с ферма за миди, като въжета, вериги или тръби. На морското дъно имало само пясък.

За изпълнението на проекта бенефициентът е получил сумата от 280 230 евро, от които 210 160 евро от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалата част от националния бюджет.