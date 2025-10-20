ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любомир Богданов е новият главен координатор на гражданския бюджет на София

Любомир Богданов СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Столична община назначи гражданският активист Любомир Богданов за главен координатор на гражданските бюджети „Идеи за града". Чрез инициативата, столичани предлагат проекти за своите квартали, които подобряват живота на хората в тях. Избраните проекти, след гласуване от гражданите, се реализират от Столична община и районните администрации, съобщиха от "Московска" 33.

С назначението на човек, познат в гражданските среди, общината поставя още по-голям акцент върху прозрачността, достъпността и активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения за бъдещето на София.

Любомир Богданов е експерт с дългогодишен опит във финансовото управление и публичните финанси. От 2008 до 2019 г. работи в сферата на застраховането и финансовия мениджмънт в частния сектор, а от 2019 до 2024 г. развива самостоятелна консултантска дейност. От 2024 г. е старши експерт по финанси в Столичната община.

Освен професионалния си опит, Богданов е активен участник в обществения живот - като председател на гражданско сдружение и организатор на десетки инициативи за облагородяване на градската среда, младежки дейности и социални каузи. Той е сред авторите и реализаторите на първия изпълнен проект по програмата „София избира зеленото" - парк „Мокренски проход" в ж.к. „Лагера", обясняват от общината.

Богданов поема координацията на програмата с ясна цел - да направи „Идеи за града" по-достъпна за хората. Сред основните му приоритети са: ясни и лесно разбираеми правила за участие; навременна обратна връзка към гражданите на всеки етап; повече публичност и отчетност в целия процес; редовна комуникация и отчетност от районните администрации по изпълнението на проектите; активно включване на местните общности в оценяването и реализирането на проектите.

„Вярвам, че когато гражданите виждат резултата от своите идеи, те се превръщат в съмишленици и пазители на града. София има нужда именно от това - активни хора, които вярват, че заедно можем повече," казва Богданов.

„Идеи за града" е гражданският бюджет на София, чрез който всеки столичанин може да предложи проект за подобряване на своя квартал - от нова детска площадка или зелена зона до културна или социална инициатива.

Инициативата има за цел да насърчи участието на гражданите във вземането на решения и да покаже, че заедно можем да направим София един по-модерен, зелен и юутен град.

Рекорден бюджет от над 5 милиона лева беше осигурен за „Идеи за града" през 2024 г., и вече над 77% от гласуваните проекти са изпълнени или се реализират. За тазгодишното издание проекти се подават до 9 ноември на [email protected].

