71-годишен велосипедист се блъсна в кола в Добрич

Дияна Райнова

Колело СНИМКА: Pixabay

71-годишен велосипедист се удари в движещ се по път с предимство лек автомобил в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 17 октомври, около 16 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие на кръстовището на бул. „Добруджа" в ул. „Отец Паисий" в град Добрич. На място е установено, че 71-годишен велосипедист се блъска в движещ се по път с предимство лек автомобил „Шкода". 71-годишният мъж е настанен в болницата в Добрич с фрактура на бедрена кост и долен крайник, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

