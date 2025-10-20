Акцията в община Пловдив за злоупотреба с европроект за сградата на "Чистота"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проверява се период до 2023 година

Злоупотреба с пари за ремонта на сградата на "Чистота" се разследва в община Пловдив. Средствата са били от евро фондове.

Разследването проверява период до 2023 година, когато кмет бе Здравко Димитров-Зико. В проекта са участвало три дирекции на община Пловдив.

Кметът Костадин Димитров пристигна в сградата преди малко и обясни, че не знае за какво става въпрос, и обеща подробности по-късно. От общината коментираха само, че оказват пълно съдействие на силите на реда.

И пред двата входа на сградата има униформени, които не пускат хора вътре.