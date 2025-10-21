Единомислието, което се създаде между общината и фирмите в туризма, доведе до ръст в посещаемостта, казва кметът на планинския град

- Г-н Хаджиев, какви инвестиции в инфраструктура и градската среда сте направили и предстоят скоро в община Чепеларе?

- Приключихме ремонта на пешеходната улица. Имаме проект за продължаване на ремонта до автогарата. Към момента се санира блок “Скиор” 4 по програмата за енергийна ефективност. Усилено се работи по изграждането на пристройка за асансьор, който ще обслужва четирите нива на поликлиниката. Той ще улесни достъпа на трудноподвижни хора, лица в инвалидни колички и детски колички. Обектът се финансира с целева субсидия за капиталови разходи, разпределена в инвестиционната програма на общината за тази година. По същия начин ще бъде финансиран и нов базар. Ще ремонтираме терена, разположен между две улици – ще се направи вертикална планировка и ще се монтират

къщички и навеси в унисон с планинския пейзаж на града

Извършваме текущ ремонт на ул. “Здравец” в най-компрометирания участък. Работим по реконструкцията на ул. “Христо Ботев”, която е една от най-големите в града. Изграждат се подпорни стени, подменят се пътната и тротоарната настилка. Подсигурено е финансиране и до края на сезона ще направим ремонт на ул. “Съединение”, намираща се пред детския снежен парк “Дьортевото”.

През лятото приключихме подмяната на уличното осветление във всички села на община Чепеларе и в част от курорта Пампорово с нови енергийно ефективни LED лампи. Новите осветителни тела консумират много по-малко електроенергия и това намалява сметките за ток. Във всяко едно от селата се стремим да реализираме поне по един проект, за да няма ощетени.

В село Хвойна приключихме ремонта и асфалтирането на ул. “Васил Левски”. Тя вече е изцяло обновена – изградена е дъждовна канализация, монтирани са отводнителни шахти, положени са нови тротоари и бордюри. В Забърдо приключи ремонтът на пътя към гробищния парк, изградена е и подпорна стена. Възложено е проектиране на по една улица в селата Орехово и Малево. Със съдействието на жителите в с. Зорница направихме няколко подпорни стени. Подсигурено е финансиране за ремонт на мултифункционална спортна площадка – с нова настилка, осветление, подмяна на седалките и доставка на оборудване за практикуване на няколко вида спорт. Предстои избор на изпълнител. От 13 октомври вече има транспортна свързаност между всички населени места в общината до Чепеларе, а оттук и до Смолян. Подсигурена е и вътрешна градска линия. Особено значим за общината е одобреният проект за нов магистрален водопровод за селата Орехово, Малево, Хвойна и Павелско. За него държавата ни е дала 20% аванс в размер на 1 099 561 лв. В тези села не достигаше вода заради водопровода, строен преди повече от 50 г.

- Какъв ще е бюджетът на общината за 2026 г.? По-голям или по-малък от преди?

- Засега можем да прогнозираме бюджета единствено в частта на местните финанси, тъй като държавата има своите отговорности в общата бюджетна рамка. Вече шеста поредна година бележим устойчив ръст на бюджета, което ни дава увереност да продължим да развиваме Чепеларе като модерна туристическа община.

Бюджетът за 2026 г. ще бъде ориентиран основно към изграждането и модернизацията на инфраструктурата. Приоритет ще е изграждането на нови водопроводи и стартирането на процедурите за строеж на обходен път около града за отклоняване на автомобилния поток от централната част на Чепеларе.

- С какво подобрихте живота на социално слабите и хората с увреждания?

- Общината активно развива социалните услуги през последните години с фокус върху възрастните хора, самотно живеещите и лицата с увреждания. С проектно и държавно финансиране им се осигурява по-добър живот. 28 потребители имат асистенти, 68 са обхванати по механизма за лична помощ. Иновативни здравно-социални грижи получават 34 потребители. От програма “Топъл обяд” се възползват 180 души.

Общината подпомага СИБ “Заедно можем повече”, където членуват 560 души. Дейността на клуба е свързана основно с изяви на фолклорни фестивали, като те се подпомагат и финансово от нас. Общината финансира изграждането на иновативен сензорен кабинет в СУ “Васил Дечев”, който да е в помощ на специалистите, работещи с деца със специални потребности.

Включваме се в почти всички програми за подпомагане на уязвимите групи и смятам, че в общината има ефективна система от социални услуги.

- Готова ли е община Чепеларе за зимния сезон 2025–2026 – инфраструктурно и организационно?

- Сключени са договори за зимно поддържане и снегопочистване. Централната част в Пампорово е асфалтирана, а с подобрената инфраструктура през последните години се улеснява дейността.

Снегопочистващите фирми имат опит от предишни години и са закупили достатъчно техника. Община Чепеларе обаче дотира тази дейност с около 200 хил. лв. Механизмът за разпределение на субсидията за зимно поддържане и снегопочистване трябва да се промени. Зимата тук е тежка, вали по-често сняг и е по-продължителна.

Не би трябвало субсидията да е еднаква с общините в равнинни райони

с по-мек климат.

- Защо поискахте законодателни промени при изграждането, стопанисването и статута на пистите в ски зоните на к.к. Пампорово, Мечи чал и Чепеларе?

- Сегашните разпоредби пречат да се инвестира в спортната инфраструктура в ски зоните – за създаване на нови писти и за подобряване на достъпността до туристически обекти. Собственикът на ски зона “Мечи чал” иска да инвестира, но не можа дълго време, защото имаше проблем с отчуждаването. Преди дни се

прие да бъде отчужден имотът и сега пречки за инвестициите няма

Реализирането на инфраструктурните проекти за планинските курорти е специфично – изграждането на лифтови съоръжения, писти и др. изисква време и преминава през много перипетии. Нашата цел е да бъдем коректен партньор на бизнеса и да улесняваме неговите задачи, тъй като имаме обща цел – да създаваме и представяме добрия облик на района.

Стопаните на ски зоната над Чепеларе определят “Мечи чал” като приоритетна ски зона, за която се изготвят генерални планове. Те предвиждат цялостна система за изкуствено заснежаване на ски зоната край Чепеларе. Вижда се, че когато всичко е наред, ръстът в Пампорово се измерва в проценти, а в Чепеларе – в пъти. Хората предпочитат местната ски зона и града, тъй като е финансово по-достъпна, а и уникална – един лифт обслужва около 17 километра писти.

По данни от ранните записвания ни очаква много добър сезон. Хотелиерите говорят за ръст от над 10% спрямо миналия, който се смяташе за много успешен. Единомислието, което се създаде между общината, партньор като “Пампорово” АД и всички останали фирми в туризма, довежда до ръст в посещаемостта на туристите.

- Ако трябва да изберете едно нещо, което задължително трябва да се случи в Чепеларе до края на мандата – кое ще бъде то?

- Искам да видя изградения обходен път на Чепеларе

Правим всичко по силите си, за да го построим. Целият трафик между Пловдив и Смолян минава през града, а с отварянето на ГКПП през Рудозем той ще се засили още повече.

Общината вече е платила над 500 хил. лв. обезщетения на собственици на земи по трасето, но трябват още. Затова разчитаме на помощ от държавата, за да покрием сумата за отчуждаването на останалите имоти.

Свързването с лифт между ски център “Мечи чал”, Чепеларе и к.к. Пампорово, което вече е заложено в новия общ устройствен план, също е от съществено значение за устойчивото развитие и просперитет на община Чепеларе.

Боран Хаджиев е кмет на община Чепеларе от 2019 г. Магистър по “Ски спорт - биатлон” от НСА. 13 г. е бил старши треньор на женския национален отбор по биатлон, когато постига най-високите си успехи. Личен треньор e на единствената олимпийска шампионка от зимна олимпиада за България Екатерина Дафовска.