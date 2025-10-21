Общината заделя по 20 хил. лв. да стимулира у младите инициативност и предприемачество

С отварянето на 5-звезден хотел, един голям и два малки басейна, както и с нов аквапарк родопската община Баните заявява промяна в профила си на картата на България в балнеолечението и спа туризма.

"С тези инвестиции Баните ще привлича нов пазарен сегмент туристи, а с общите усилия на общината и бизнеса се опитваме активният сезон да се разгърне по-дълго, а не както е сега, само в най-топлите летни месеци", казва кметът на общината Павлин Белчев.

Това ще стане с привличането на туристи не само за лечение в санаториума, а все повече за спа ваканции с минерална вода.

Изворите в Баните с гореща минерална вода са с доказано лековити качества

при широка гама от заболявания и здравословни проблеми на опорно-двигателния апарат, стомашно-чревния тракт, периферната нервна система и при интоксикации - отравяне със соли на тежки метали, остеопороза, намален калций в костите, кариес, профилактика и др.

В Баните има балнеосанаторна база с курортна поликлиника с над 150 легла, както и частни хотели. Част от тях работят в сътрудничество с балнеосанаториума и разполагат със собствени спа центрове.

В санаториума, който работи и по програмите на НОИ, по клинични пътеки и на свободен прием има съоръжения за подводна гимнастика, 52 вани, 2 рехабилитационни отделения, физиотерапевтичен сектор и рехабилитационни кабинети, които се обслужват от лекари, медицински сестри, кинезитерапевти, рехабилитатори.

От тази учебна година с решение на общинския съвет

общината ще заплаща семестриалните такси на студенти,

които запишат специалност, свързана с инженерните науки или с балнео- и спа лечението. Условието е те да практикуват професията си поне 5 г. на територията на общината.

С новите инвестиции в хотела и базата на нидерландския бизнесмен в аквапарка легловата база в курортния център ще надмине 700 легла. До началото на следващия туристически сезон приключва работата по велоалеята, която се строи по брега на река Малка Арда. Тя започва от центъра на селото и стига до стената на микроязовира по течението на реката.

Алеята ще е с дължина близо 2 км, а в бъдеще в самия микроязовир се предвиждат атракции като водни колела, спортен риболов и други. Общината е изготвила проект и търси възможности за финансиране на ремонт на популярната и харесвана от туристите Загражденска екопътека. Местните хотелиери напомнят, че Баните е близо и е отправна точка за излети към красивите околности на връх Свобода, връх Вешката, Дяволския мост, ловното стопанство "Кормисош" и други обекти.

"Съвместно с община Ардино и Южноцентралното държавно предприятие работим по построяването на 8-километров път, който да свърже село Гълъбово с Латинка от съседната община. Така туристите ще имат по-близък достъп и до водите на язовир "Кърджали". Поминъкът на хората е свързан трайно с туризма. Затова полагаме усилия години напред атракциите и разнообразието им в общината да са все повече и туристите да се задържат по-дълго", казва кметът Белчев. От няколко години общината подготвя и богат културен афиш и концерти на самодейци от местните читалища за летния период.

Особено атрактивен е фестивалът на родопската кухня,

с който се дава старт на туристическия сезон.

"Потенциалът на Баните се разраства и заради улеснения транспортен достъп. Пътищата от Смолян и Кърджали до селото са ремонтирани и асфалтирани. Полагаме усилия да се пусне и недовършеният път Загражден - Белица, който да улесни достъпа от Пловдив.

Пътищата до повечето села в общината са ремонтирани. Всяко едно от тях има потенциал да развива селски туризъм. Все повече българи и чужденци идват с удоволствие да се докоснат до девствената природа и автентичния селски бит, които са на изчезване, да се потопят в традициите, обичаите, местните занаяти, гастрономия и забележителности.

Има засилен интерес за покупка на имоти в селата Босилково, Глогино, Кръстатица и Сливка. В тях местното население вече е по-малко в сравнение с тези, които са се заселили след покупка на имот", казва кметът.

Общината се е фокусира върху решаването на дългогодишните проблеми с водоснабдяването. 2/3 от населението ползва чиста и качествена питейна вода. Чрез проекти е подменен изцяло 12-километров водопровод от село Стърница до общинския център и селата, които използват извора. Изграден е и нов 500-кубиков резервоар за село Оряховец. През лятото единствено Малка Арда и Гълъбово са имали недостиг на вода за известно време, но те попадат извън трасето на основния водопровод и общината заедно с ВиК-Смолян, търси възможности за решаване на водния проблем.

"Правим всичко, за да подобрим качеството на живот

Затова и усилията ни са комплексни - с инвестиции в инфраструктурата, туризма, културата, образованието, спорта.

Чрез проект се санира жилищният блок в село Давидково. Наскоро в селата Загражден, Давидково, Малка Арда и Дрянка направихме основен ремонт на сградите на кметствата. Подменени са изцяло покривите, поставена е изолация, имат и соларни панели, монтирани са климатици за отопление, които се захранват от панелите. С пари от бюджета и проекти всички детски градини са санирани, енергийно ефективни и с обновени дворни пространства. Училищата - също.

В края на септември в Давидково открихме ново игрище за хокей на трева в двора на училището. Този спорт е с големи традиции в общината от 20 г. Новото игрище отговаря на всички европейски изисквания и директиви за провеждане на състезания по хокей 5 на трева и е чудесен терен за много други спортове. На игрището ще се провеждат някои от държавните първенства от спортния календар на БФХТ.

Базата впечатли спортно-техническия мениджър на Еврохокей Дейвид Воскамп, който присъства на откриването. Бе обсъдено дори да бъдем домакини в някоя от възрастовите категории за европейско първенство", казва Белчев.

Община Баните полага усилия да задържи хората в родния край

От години детските градини са безплатни за родителите. С програми като "Топъл обяд", "Личен асистент", "Асистентска подкрепа" и др. се грижи подобаващо за хората с увреждания и в риск, за пенсионерите.

По механизма за лична помощ са заети 100 лични асистенти, които обслужват 211 потребители. Около 200 души ползват социалната услуга за топъл обяд.

От 2 години община Баните заделя по 20 хил. лв. с цел да стимулира младежката инициативност и предприемачество. Конкурсът е за амбициозни кандидати от различни сфери, които да реализират своите идеи в родния край.

"С този конкурс показваме, че вярваме в младите хора и техните идеи. Тази година конкурсът бе спечелен от Стефан Кавалджиев, който живее в Пловдив. 20 хил. не са достатъчни за бизнес, но са морален жест от общността. Стефан се връща със съпругата си и дъщеричката им да живеят в Баните. За нас това е важно - пълним една къща, едно дете ще ходи на училище, един комин в повече ще пуши", добавя кметът Белчев.

Победителят спечели журито със своя проект за създаване на съвременен автодиагностичен сервиз – услуга, която липсва в Баните и региона.