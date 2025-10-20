След намесата на омбудсмана ЕС призна капитанските сертификати на български речни капитани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След намесата на омбудсмана Велислава Делчева бе решен дългогодишен проблем, свързан с признаването на капитанските сертификати на български речни капитани при проверки от европейските власти, съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България.

Проблемът беше породен от техническа несъвместимост на QR кода, издаван в българските удостоверения за професионална квалификация, който можеше да бъде разчитан единствено от националните органи. Това поставяше нашите капитани в невъзможност да докажат своята правоспособност за плаване по вътрешните водни пътища на Европейския съюз и затрудняваше упражняването на техния труд.

След постъпила жалба, омбудсманът отправи препоръка до министъра на транспорта и съобщенията за извършване на проверка и становище относно предприетите мерки за защита на правата на българските речни капитани и признаването на техните сертификати от европейските контролни органи.

В резултат на препоръката на омбудсмана, Изпълнителна агенция „Морска администрация" извърши външна проверка на всички видове идентификация на свидетелствата – по QR код, CID и име на притежателя. Агенцията потвърди, че техническите проблеми по междурегистровия обмен между българската и европейската система са напълно отстранени. Към момента всички морски лица, посочени в жалбата, вече са видими в базата данни на Европейския съюз.

След намесата на омбудсмана, капитанските сертификати на българските речни капитани вече се разпознават автоматично при проверки в целия ЕС, което гарантира признаването на тяхната професионална квалификация.

Българските капитани изпратиха писмо на благодарност до омбудсмана, в което заявяват:

„Преди няколко месеца, благодарение на вашата помощ, нашите капитански сертификати бяха признати от европейските власти. Вие бяхте в основата на това QR кодът да бъде разпознаваем за европейската база данни. Искрено ви благодарим за всичко, което направихте за нас."

(И.П. и още 15 капитани по вътрешните водни пътища на Европа.)