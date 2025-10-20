Силви Кирилов: Не зная да има решение за нов кабинет или участие на други партии в него

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов коментира актуалната политическа ситуация и бъдещето на правителството в контекста на възможни промени в кабинета. Той подчерта, че решението за структурата на нов кабинет е политическо и не зависи от него лично, но увери, че ще продължи да изпълнява задълженията си в интерес на здравната система и гражданите.

„Аз все още не зная да има решение относно нов кабинет или участие на други партии в него", каза министър Кирилов в отговор на въпрос дали „Има такъв народ" ще се включи в бъдещо преформатирано правителство. „Разбира се, министър е професия, но политиката не е само професия — тя е и отговорност. Аз се съгласих да поема тази длъжност, защото имаше конкретни програми и действия, които трябваше да бъдат започнати и организирани", поясни той пред Нова тв.

Министърът посочи, че дългогодишният му опит в здравеопазването му позволява ясно да вижда проблемите и неравновесието в системата.

„Аз съм достатъчно дълго време в системата, за да съм наясно с нейните диспропорции. Работил съм целия си живот в здравеопазването и сега, чрез действията си, се стремя да бъда в полза на хората. Още повече, че хората се обръщат към здравната система, когато имат сериозен проблем. За това обаче е нужно време — не може всичко да стане с магическа пръчка", каза Кирилов.

На въпрос дали би останал на поста си, ако в новото правителство участват партии като „ДПС-Ново начало", министър Кирилов отговори, че това е политическо решение, което се взема „на друго ниво".

„Аз на практика изпълнявам програма, която съм приел и смятам, че е правилна и ще доведе до позитивни резултати. Ако тази програма продължи, не виждам причина да не продължа и аз", уточни той.