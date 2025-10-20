Пожар избухна в кафене в Гълъбово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заведение в Гълъбово избухна в пламъци, съобщиха от полицията.

На 19 октомври, в 01:08ч., в гр. Гълъбово на тел.112 е получено съобщение, че в кафе-аперитив в град Гълъбово се виждат пламъци. Огънят е погасен от екип на Пожарната.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип, установено е, че вследствие на пожара в търговския обект, са изгорели два климатика, десет стола, дървен стелаж, счупени са панорамни стъкла на обекта, а хладилник и декоративен таван са частично обгорели.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства случая продължава в рамките на започнато в РУ-Гълъбово разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.