Пожар избухна в кафене в Гълъбово

Пожарна Снимка: Архив

Заведение в Гълъбово избухна в пламъци, съобщиха от полицията.

На 19 октомври, в 01:08ч., в гр. Гълъбово на тел.112 е получено съобщение, че в кафе-аперитив в град Гълъбово се виждат пламъци. Огънят е погасен от екип на Пожарната.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип, установено е, че вследствие на пожара в търговския обект, са изгорели два климатика, десет стола, дървен стелаж, счупени са панорамни стъкла на обекта, а хладилник и декоративен таван са частично обгорели.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства случая продължава в рамките на започнато в РУ-Гълъбово разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Пожарна

