Убийството в мола заради момиче на 13 години - бивша на убития и гадже на наръгалия го

Димитър Мартинов

21056
Полиция имаше вчера пред мола, където бе намушкано момчето.

Заради момиче на 13 години е станало убийството в мола вчера, научи "24 часа". Девойката е бивше гадже на убития 15-годишен Красимир. Сега тя  е излизала с наръгалия го Гоги.

Тя и Красимир се скарали преди около месец. Момичето започнало да излиза с Гоги 2 седмици по-късно. Красимир, който е щангист, се ядосал и  почнал да заплашва Гоги.

Двамата се засели случайно в мола. След поредните заплахи Гоги извадил нож и наръгал Красимир. Той починал в болницата. Гоги избягал, но бил задържан тази нощ.

Очаква се 16-годишният младеж да бъде задържан. Той е криминално проявен. 

