Община Смолян подменя старите печки на дърва и въглища с пелетни камини, климатици, термопомпи и фотоволтаични системи. Уредите започнаха да се поставят преди 2 г. по проекта "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян". С реализацията му бе подменена горивната база на 2456 домакинства, а монтираните уреди са 4336. Стойността на проекта е 10 775 156,66 лв.

"Още след подмяната им се усети ефектът върху качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на наднормените нива на фини прахови частици. За половин година имаше само едно превишение", казва ръководителят на проекта инж. Хамди Моллов.

Общината успя да спечели още един проект за над 20 млн. лв., който осигурява подмяната на уреди за още 2000 домакинства. Той позволява монтаж на термопомпи и фотоволтаици за собствено потребление. Изискването за фотоволтаични инсталации е кандидатите да са от енергийно бедни домакинства.

"Домакинствата може да проверят дали са одобрени по входящ номер. Всеки, който отговаря на условията, ще бъде допустим за финансиране. Миналата година 1480 домакинства са кандидатствали за подмяна на старите печки на дърва с климатици, камини на пелети и термопомпи. Тази година има 530 нови заявления. Скоро ще се обяви класирането и ще разясним на всеки одобрен кандидат кога ще започне реалното монтиране на новите уреди по домовете. Ще стане ясно и кои от домакинствата, останали назад в класирането, трябва да се запасят с дърва и/или въглища за новия отоплителен сезон. От началото на ноември ще започне монтажът на пелетните уреди на одобрените от приема през 2024 г.", уточни инж. Моллов.

"С реализацията и на най-новия етап вече ще имаме по-устойчиво отопление на хората, по-висока енергийна ефективност и ще постигнем всички изисквания, за да влезем трайно в категорията на най-екологично чистите градове", коментира кметът Николай Мелемов.

Според него освен екологичния ефект с новите уреди се повишава и стойността на самите жилища. Преди да се монтират безплатните екоуреди, общината е санирала жилищата на голяма част от потребителите. "Веднъж в живота може да се случи – и то безплатно – едновременно да ти санират и да ти осигурят отоплението на жилището", казва той.