85-годишна загина при пожар в Ботевград, в последния момент спасили мъжа й

Трагедия разтърси Ботевград в четвъртък сутринта. 85-годишна жена загина при пожар в семейната си къща, а съпругът ѝ бе изведен в последния момент от огнената стихия, съобщиха от полицията.

Около 9:45 часа на 17 октомври в Ботевград е подаден сигнал от жена за пожар в дома на нейните баба и дядо. Огънят избухнал внезапно и бързо обхванал къщата.

На мястото незабавно са пристигнали екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. Въпреки бързата реакция, за 85-годишната жена вече било твърде късно – медиците само констатирали смъртта ѝ. Нейният съпруг бил изведен от къщата и получил медицинска помощ на място.

Пожарникарите са успели да локализират пламъците и да предотвратят разрастването им към съседните постройки. На място е извършен оглед, а по случая е започнато разследване под надзора на Софийската окръжна прокуратура.

Причините за пожара се изясняват.