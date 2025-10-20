ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Страхотно меле отмени дерби за национала Краев в И...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21540230 www.24chasa.bg

85-годишна загина при пожар в Ботевград, в последния момент спасили мъжа й

1476
Пожарна Снимка: Архив


Трагедия разтърси Ботевград в четвъртък сутринта. 85-годишна жена загина при пожар в семейната си къща, а съпругът ѝ бе изведен в последния момент от огнената стихия, съобщиха от полицията.

Около 9:45 часа на 17 октомври в Ботевград е подаден сигнал от жена за пожар в дома на нейните баба и дядо. Огънят избухнал внезапно и бързо обхванал къщата.

На мястото незабавно са пристигнали екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. Въпреки бързата реакция, за 85-годишната жена вече било твърде късно – медиците само констатирали смъртта ѝ. Нейният съпруг бил изведен от къщата и получил медицинска помощ на място.

Пожарникарите са успели да локализират пламъците и да предотвратят разрастването им към съседните постройки. На място е извършен оглед, а по случая е започнато разследване под надзора на Софийската окръжна прокуратура.

Причините за пожара се изясняват.

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)