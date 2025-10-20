ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Страхотно меле отмени дерби за национала Краев в И...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21540287 www.24chasa.bg

Остава в ареста мъж, счупил ръката на дъщеря си с удари с дървена тояга в Банкя

1936
Темида

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 52-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на непълнолетната си дъщеря.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 15.10.2025 г. в къща в гр. Банкя, обвиняемият Е.Д. е нанесъл няколко удара с дървена тояга по лявата ръка на 16-годишната си дъщеря, като й е счупил кост на лявата предмишница. Вследствие на това й е причинил средна телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" до 6 години.

Е. Д. е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража" .

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Темида

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)