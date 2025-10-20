ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха двама мъже, нападнали и обрали трети в "Столипиново"

Полиция в "Столипиново". Снимка: Никола Михайлов

Патрулиращи полицаи успели да предотвратят физическа саморазправа между тримата

Двама извършители на грабеж осъмнаха в пловдивското Шесто районно управление, след като нападнали и обрали мъж в кв. "Столипиново", съобщиха от полицията.

Към 17 ч. в петък униформени патрулирали в махалата и успели да предотвратят физическа саморазправа между трима мъже. При изясняване на ситуацията се оказало, че единият от тях станал жертва на посегателство от страна на другите двама, които насила му отнели 165 лева.

Нападателите са били задържани за едно денонощие. Предстои материалите по образуваното досъдебно производство да бъдат внесени в прокуратурата.

Полиция в "Столипиново".

