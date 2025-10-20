Зелена лента със слънчогледи подсказва за човек с аутизъм или друг вид затруднение

Зелената лента със слънчогледи подсказва на хората, че срещу тях може да стои дете, младеж или възрастен с аутизъм или друг вид затруднение в развитието.

Това ще помогне те да бъдат спокойно приети и да им бъде оказана подкрепа. Инициативата беше представена на конференцията „Междусекторно сътрудничество в подкрепа на децата и младежите с разстройства от аутистичния спектър".

Форумът е организиран от сдружението „Аутизъм днес", предава БТА.

Целта ни е да ангажираме институциите, а чрез тях и гражданите, за да започне информационна кампания, каза председателят на организацията Владислава Цолова. Освен ленти, има баджове и гривнички, посочи също Цолова. По думите ѝ, лентата със слънчоглед ще помогне на хората с аутизъм, които посещават летища, културни и обществени сгради и др.

Тя сподели и лична история със сина си, който е аутист. Когато пътувам с Марти, предизвикателствата са огромни, каза Цолова. Като му сложа зелена лентичка, навсякъде са наясно със знака, разпознават го и ни помагат, обясни тя.

Наскоро бяхме на театър, където моят син през цялото време беше вторачен в един човек, което не се прие добре, разказа Цолова за преживяване с 25-годишния си син, който през 2004 г. е бил диагностициран с разстройство от аутистичния спектър.

Председателят на сдружение „Аутизъм днес" акцентира върху това, че не бива да се забравя, че детето със скрито увреждане ще порасне, ще стане възрастен и ще има нужда от продължаваща подкрепа.