Санкционират инструктора и изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата край Созопол

Санкции очакват инструктора и изпитващия на 18-годишното момче, предизвикало тежката катастрофа с жертви край Созопол, съобщава БНТ.

От записите по време практическия изпит се вижда, че той не е поставил колана си. Според проверката, от видеото може да се направи и заключение, че загиналият младеж не е правил грешки. Изглеждал уверен и адекватен с пътната обстановка.

Нарушения има и при обучението и шофьорския изпит на 18-годишния младеж. Това са установили първите резултати от извънредната проверка. Неправилно е било отразено от инструктора, че са преминати курсове по нощно каране, провели се в светлата част на денонощието.

В хартиения картон за обучението на 18-годишния младеж, който вряза автомобила си в крайпътно дърво в петък през нощта, е отразено едно нощно шофиране по време на курса.

„Нощното каране е направено на 20 юни, около 17:00 ч., което няма как да е нощно каране при условие, че е светло навън, в рамките на деня. За председателя на учебния център санкцията е 1000 лева. Тя е чисто административна", каза гл. инспектор Тодор Атанасов, "Автомобилна администрация" – Бургас.

Инструкторът Николай Киряков също ще бъде санкциониран. Той обяснява защо е вписал данните по този начин.

"Ами, то е светло, но има дни, когато превалява леко, затъмнява и използваме и това време. То пише нощно време и намалена видимост", посочва той.

"Сега, може да не е било, не е като в 00:00 ч. тъмница. Тогава трябва да караме от 00:00 ч. до 02:00. вечерта. Трябва да има някой виновен, да. Кой ще е виновен – инструкторът", така Киряков отговаря на въпрос карал ли е по тъмно с младежа.

„Председателят на изпитната комисия четири пъти е променил маршрута от този, който му задава електронната система – навигатор. Трябва да има някаква основателна причина като задръстване, като ПТП. Аз такава в четирите прерутирания не видях", каза Детелин Кънчев от Асоциация за квалификация на автомобилистите в България.

Експертите твърдят, че все още има вратичка в дигитализираната система, чрез която да бъдат вкарани ръчно часове, което позволява да се надписват фиктивно. Затова настояват системата да бъде подобрена.