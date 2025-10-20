ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са задържани при сигнали за случаи на домашн...

Спипаха джебчии, задигнали портфейла на посетител в пловдивски мол и теглели от картата му

24 часа Пловдив онлайн

Портфейл СНИМКА: Pixabay

45-годишен криминално проявен и осъждан жител на хасковска област и негов 23-годишен помощник бяха задържани след усилена работа на криминалисти от пловдивското Второ районно управление, съобщиха от полицията.

Разследването започнало в края на септември, когато посетител в един от моловете в града се оплакал, че с ловкост му било задигнато портмоне с пари и банкова карта, от която впоследствие са направени неправомерни тегления. В хода на работата си служителите влезли в дирите на извършителите и ги задържали миналата седмица. 

Арестуваните направили самопризнания. Документирането на досъдебното производство продължава под наблюдение на прокуратурата.

