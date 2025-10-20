ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

47-годишен разби кафемашина в Пловдив, хванаха го за минути

24 часа Пловдив онлайн

Кафемашина СНИМКА: “24 ЧАСА”

Носел в себе си метален лост, щетите по автомата са около 2000 лв. 

За минути пловдивски полицаи заловиха 47-годишен мъж, разбил вендинг машина за топли напитки, съобщиха от МВР.

Около 2,40 ч. днес автопатрул на Второ районно управление бил насочен към сигнал от телефон 112 за случващото се на бул. "Васил Априлов". При предприетите незабавни заградителни действия в близост до местопрестъплението униформените хванали извършителя, който носел в себе си метален лост.

Според първоначалния оглед материалните щети по машината са за около 2000 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

