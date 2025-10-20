ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кърджали е сред градовете с най-бурно строителство в България. По данни на Националния статистически институт само през второто тримесечие на 2025 г. тук са въведени в експлоатация 136 нови жилища, миналата година са били 562.

Така Кърджали изпреварва значително по-големи градове като Стара Загора, Пазарджик и Шумен.

Основните купувачи са местни хора, работещи в чужбина. За тях най-сигурният начин да вложат спестяванията си е покупката на имот в родния край.

Но и самите кърджалийци не остават по-назад. Все повече местни инвестират в апартаменти, а някои дори теглят кредити с надеждата, че цената на имота ще се повиши и ще им донесе печалба.

Средната цена на апартамент в Кърджали е около 82 000 евро, а квадратният метър се продава между 700 и 1200 евро в зависимост от квартала и типа строителство.

В централната част на града и в квартал "Възрожденци", където се концентрира по-голямата част от новите сгради, цените достигат до 1100 евро на кв.м. По-ниски са цените в кварталите "Студен кладенец" и "Веселчане".

Строителният бум променя облика на града, но много от новите жилища остават необитаеми. След падането на нощта това личи най-ясно – светлите прозорци на огромните кооперации могат да се преброят на пръсти.

