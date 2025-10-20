ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заловиха криминално проявен мъж с фалшиви евро банкноти

Предстои назначаването на експертизи, които да покажат истинността на иззетата валута СНИМКА: Pixabay

Хванаха криминално проявен 37-годишен мъж с фалшиви евро банкноти в Батановци, съобщиха от полицията.

Той е заловен при спецакция. На 17 октомври криминалисти са проверили мъжа, като са намерени 4 банкноти от по 20 евро и една от 100 евро.

Претърсено е жилището му. Иззети са електронно устройство за броене на пари и около 9 000 евро в различни копюри.

Предстои назначаването на експертизи, които да покажат истинността на иззетата валута.

Разследването по случая продължава под ръководството на прокуратурата.

