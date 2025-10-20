ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10-годишната Елена Димитрова от Русе спечели Гран при на Международния фестивал TU ONDA

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Десетгодишната Елена Димитрова от Русе завоюва престижното Гран при на 8-ия Международен фестивал TU ONDA, който се проведе между 17 и 20 октомври в Беналмадена, Малага, Испания. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Елена е възпитаничка на Вокална група "Приста" с ръководител Доротея Бальовска към Общинския младежки дом. Тя беше единственият представител на България на фестивала и се състезава успешно с участници от 8 държави – Чехия, Германия, Украйна, Полша, Израел, Русия, Молдова. Русенката спечели голямата награда в най-многобройната втора възрастова група с изпълнение на песен от филма "Смелата Ваяна". Освен Гран при, талантливата българка получи и първо място в категория "Фолклор с модерно звучене" след оценка от професионално международно жури.

Успехът на Елена Димитрова идва точно преди нейното участие в премиерата на мюзикъла "Бременските музиканти". Спектакълът е по музика на Юлиян Слабаков и е подготвен от Вокална школа "Приста войс" с ръководител Доротея Бальовска.

Проектът е финансиран по Програма "Култура" на Община Русе.

Очакваната дата за премиерата на "Бременските музиканти" е 29 октомври.

