Трима са задържани при сигнали за случаи на домашно насилие в Ловешко

1212
Полиция

Трима са задържани при три сигнала за случаи на домашно насилие през почивните дни в Ловешка област, съобщиха от полицията.

Мъж на 42 години от село Български извор е проявил агресия към своя роднина – жена на 57 г., за което е бил задържан в Районното управление на МВР в Тетевен, съобщава БТА.

Снощи около 18:00 ч. служители на РУ – Троян са реагирали на сигнал, че 33-годишен жител на града тормози майка си (50 години). Мъжът е бил задържан.

Четири часа по-късно в РУ – Ловеч е получен още един сигнал за домашно насилие. В него се посочвало, че 64-годишен от село Слатина е проявил агресия към сина си – на 39 години. Бащата е бил арестуван за срок до 24 часа.

По случаите са образувани проверки и работата продължава.

Преди десет дни в Луковит син беше задържан за психически и физически тормоз над майка си, която е на 79 г.

