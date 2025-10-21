"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Смолян ще ремонтира общинска сграда в село Момчиловци, където ще се разположи Музеят на магията. Тя е кандидатствала пред МРРБ с проект на стойност 2,6 млн. лева, който е одобрен, съобщи зам.-кметът на община Смолян Марин Захариев.

Сега Музеят на магията се помещава в реставрираната сграда на старото килийно училище в центъра, но пространството не е достатъчно, за да бъдат изложени всички експонати.

Музеят е създаден по инициатива на илюзиониста и актьор Ненчо Илчев, роден в Момчиловци. В него са събрани сценични костюми, афиши, оригинални уреди и реквизит на легендарни магове като Мистер Сенко, Орфи, Астор, Факира Мити, Ник Дим Кос и много други.

В музея има и електрически стол от 30-те години на ХХ век, използван в спектакли на Сенко, чиято бобина е изработена лично от великия изобретател Никола Тесла.

Музей с толкова много експонати няма в Европа, а най-големият в света е този на Дейвид Копърфийлд в Лас Вегас.

Новият музей ще привлече още повече туристи, тъй като сегашното помещение не позволява да се съберат всички експонати на актьора, смятат в общината.

Сградата с бъдещия музей сега е неизползваема. Някога е служила за промишлени нужди, а сега има медицински център. Медицинският център не е част от проекта – обект на преустройството, и за него се предвиждат само козметично освежаване, подмяна на дограма и преправяне на част от инсталациите във връзка с бъдещото функциониране на сградата.

Предвиждат се преустройство, надстрояване и пристрояване на обекта, изграждане на нов подпокривен етаж с метална конструкция, пълна подмяна на настилки, дограма и вътрешни инсталации, както и модерни фасадни облицовки и топлоизолация. Ще бъде монтиран и асансьор, който да обслужва всички нива на сградата.

В музея ще има голяма сцена с капацитет около 150–200 места за събития и фестивали на илюзионното изкуство.

Предвижда се музейната институция да успее да се самоиздържа от приходи, както и да се търсят допълнителни възможности чрез проекти.