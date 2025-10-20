ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайският телескоп AIMS е пуснат официално в...

Близо 170 души в Пазарджик се ваксинираха срещу Ковид-19

Диана Варникова

Лекари поставят ваксина срещу Ковид-19

В област Пазарджик стартира нова имунизационна кампания срещу COVID-19. Ваксини ще се поставят в кабинетите на общопрактикуващите лекари, както и в имунизационния кабинет на РЗИ – Пазарджик на ул. „Болнична" №17. Там се извършват имунизации за възрастни и деца над 12 години в определени дни и часове, след предварително записване. За трудноподвижните лица е осигурена възможност за ваксинация след заявка по телефона или чрез личния лекар.

Изнесен имунизационен кабинет работи и във Велинград – в понеделник, сряда и петък от 9:00 до 11:00 ч., а за деца от 6 месеца до 11 години ваксини се поставят в МБАЛ „Унихоспитал" – Панагюрище, всяка сряда от 14:00 до 16:00 ч.

От РЗИ напомнят, че ваксинацията е най-сигурната защита срещу тежко протичане на заболяването, като остава открит въпросът колко жители на областта вече са преминали през имунизационния кабинет в Пазарджик.

