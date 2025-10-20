Закопчаха трима за домашно насилие в Старозагорско през почивните дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За три случая на домашно насилие в Старозагорско през изминалия уикенд съобщават от Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

Във вчерашния ден на телефон 112 е получен сигнал от 39-годишна жена, че в село Оризово, община Братя Даскалови 38-годишен мъж, с когото живеят на семейни начала й нанесъл удари, съобщава БТА.

На жената е оказана медицинска помощ и тя е освободена за домашно лечение. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.

На 18 октомври във Второ Районно управление (РУ) -Стара е получен сигнал от 19-годишна жена, че след възникнал скандал с баща й – 48-годишен мъж, той й нанесъл побой, като й е била нанесена лека телесна повреда. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

Бързо производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора е започнато и в РУ-Казанлък след получен сигнал на 17 октомври около 17.43 часа за заплаха в Казанлък от 51-годишен мъж спрямо мъж и жена. 51- годишният мъж е установен и задържан за срок до 24 часа.

В началото на октомври жена на 55 години пострада при домашно насилие в старозагорското село Малка Верея.

Районната прокуратура в Стара Загора е ръководила разследвания по 237 досъдебни производства за престъпления, извършени в условията на домашно насилие през миналата година.

Това е с близо 100 случая повече в сравнение с 2023 година.