С нов облик са улиците на Кърджали. През последната година общината реализира мащабна програма за обновяване на уличната и общинската пътна мрежа, която обхвана както централната градска част, така и кварталите и населените места в региона. Общата стойност на извършените ремонти надхвърли 44 млн. лева.

Със средства в размер на 23 095 000 лева беше извършен основен ремонт на 17 улици в града. Подменени са настилки, бордюри и тротоари, както и прилежащата подземна инфраструктура. Сред обновените са улиците "Мара Михайлова", "Републиканска", "Булаир", "Язовирска", "Беласица", "Отец Паисий", "Иван Балкански", "Джон Атанасов", "Пети декември", "Брацигово", "Металург" и "Христо Данов", както и булевардите "Тракия", "България" и "Христо Ботев" – с включени локални платна в 3 участъка.

Осигурено е финансиране в размер на 19 827 092 лв. за обновяване на 5 основни общински пътни артерии, свързващи Кърджали с населените места. Вече са завършени пътищата към селата Орешница (почти 6 км), Велешани (7,7 км), Островица (1,8 км) и Страхил войвода (над 8 км). В ход е ремонтът на пътя за Дъждовница с дължина 7,9 км.

Паралелно бяха извършени текущи ремонти на 36 улици в центъра и кварталите. В населените места извън Кърджали инвестициите надхвърлят 5 млн. лева, като са рехабилитирани и асфалтирани десетки улични отсечки.

Общината вече е провела обществени поръчки за нови ремонти. До седмици ще стартират частични ремонти на 79 улици в селата (с нов асфалт и бетон), 30 улици в града и 4 нови улици, подлежащи на цялостен основен ремонт.

"Това е най-мащабната програма за обновяване на пътната мрежа в Кърджали от десетилетия. Работим едновременно в града и по селата, защото добрите пътища означават развитие, сигурност и по-добро качество на живот за хората", подчерта кметът Ерол Мюмюн.