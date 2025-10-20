ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена е тежко ранена след взрив на газова бутилка в Шумен

2012
Газова бутилка . Снимка: Архив

58-годишна жена пострада тежко след взрив на газова бутилка в Шумен, съобщиха от полицията.

На 17 октомври тя е опитала да запали газов контрол на печка в жилище на ул. "Северна". Получил се е взрив, по всяка вероятност поради изтичане на газ.

Жената е с изгаряния от втора степен по цялото тяло и е транспортирана в болница във във Варна.

Унищожени мебели, домашно имущество, техника, пвц дограма, врати и санитарен възел.

От отломките след взрива са нанесени щети по паркирани в близост два автомобила.

