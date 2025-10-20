6 г. затвор за Иса, убил двама на АМ "Тракия" край Пловдив, иска да ги лежи в Белгия

Виждам се с психолог в ареста. 4 деца имам, много е трудно, когато ме няма там, каза пред съда 48-годишният мъж

6-годишна ефективна присъда получи шофьорът Иса Йълдъръм за смъртта на семейството от Перник Боряна Панайотова и Николай Здравков на 148 км от автомагистрала "Тракия". Наказанието е след редукция с 1/3, тъй като 48-годишният мъж призна вината си пред Окръжния съд в Пловдив. Магистратите отнемат книжката му за 7 г.

По време на заседанието прокурорът поиска присъдата да бъде определена при баланс на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Адвокатът на близките на загиналите Антоан Велчев пък настоя за 10 г. затвор. Защитата на Йълдъръм пък поиска условна присъда.

"Очите му постоянно се насълзяват и той страда от всичко, което се е случило. Ако постанови ефективна присъда, моля да я изпълни в Кралство Белгия, където живее", каза адвокат Демирева. Тя посочи, че клиентът ѝ има жена и четири деца - на 4, 5, 14 и 16 г. Тя разкритикува твърденията на обвинението, че мъжът е заспал зад волана и изтъкна, че най-вероятно му е прилошало и е загубил съзнание.

"Дълбоко съжалявам, извинявам се на семействата на загиналите. Ще приема справедливата присъда. Виждам се с психолог в ареста. 4 деца имам, много е трудно когато ме няма там. Поне да съм под домашен арест, да съм там при семейството си", каза пред съда Иса Йълдъръм и поиска минимално наказание.

Катастрофата стана на 13 юли т.г. Панайотова и Здравков спукали гума на път за морето и спрели в аварийната лента. Колата на Йълдъръм обаче ги връхлетяла.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.