Нова детска градина, обновена ясла и две нови пристройки към съществуващи детски заведения вече посрещат най-малките жители на Кърджали.

В кв. "Възрожденци" отвори врати най-новата детска градина на ул. "Параскева Ванкова" 2. Сградата е изградена със средства от МОН и със съфинансиране от общината. Тя е с капацитет 128 места, разполага с шест групи – две яслени и четири градински, просторни занимални, зала за спорт и музика и площадки за игра в двор от близо два декара.

"Тази градина е сбъдната мечта за младите семейства от квартала", каза при откриването кметът Ерол Мюмюн.

Малко по-късно бе открита и обновената детска ясла №5 в централната част на града. След основен ремонт тя вече предлага модерна и достъпна среда за 64 деца на възраст от 10 месеца до 3 г. В сградата е изграден външен асансьор за хора с увреждания, а дворът е оборудван с нови площадки.

Добри новини има и за децата в градините "Чайка" и "Щастие", където бяха изградени нови пристройки за общо 100 деца. Общата стойност на инвестицията надхвърля 3,6 млн. лв., осигурени по националната програма на МОН и от общинския бюджет.

"Инвестираме в децата, защото те са бъдещето на Кърджали", подчерта кметът Ерол Мюмюн. Той допълни, че с откриването на новите детски заведения общината затвърждава усилията си да осигурява все по-добри условия за отглеждане и обучение на децата в модерна и уютна среда. С откриването на нови 300 места за по-малко от две години общината реши окончателно проблема с недостиг на места в детските заведения в града.