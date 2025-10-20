Осем жилищни блока в Кърджали ще бъдат санирани по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Общината подписа договорите за финансиране на проектите по процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I". Строително-монтажните работи вече започнаха и се очаква да приключат до края на март 2026 г.

Общата стойност на инвестициите е 13 241 766 лева, а дейностите обхващат блокове 29, 39, 42, 45, 55 и 56 в кв. "Възрожденци", както и блок "Явор" на ул. "Плиска"1 и блок "Христо Смирненски" на ул. "Пети септември".

С реализацията на проектите ще се подобри не само енергийната ефективност на сградите, но и цялостната визия на жилищните квартали. Очаква се домакинствата да намалят разходите си за отопление и охлаждане с 40%.

Паралелно с жилищното обновяване по Механизма за възстановяване и устойчивост се изпълняват и проекти за енергийно обновяване на пет ключови административни и културни сгради – Дом на културата, сградата, в която се помещават Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" и читалище "Обединение 1913", сградата на общинска и областна администрации, сградата на бившия Окръжен народен съвет и спортна зала "Арпезос". В спортната зала е предвиден и основен ремонт – вътрешен и външен, на стойност около 5 милиона лева.

"Това са мащабни проекти за енергийна ефективност, които се реализират в Кърджали. Те не само ще намалят енергийните разходи, но и ще направят града по-модерен, зелен и уютен за живеене", заяви кметът Ерол Мюмюн.