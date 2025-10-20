ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

88-годишен с триколка се заби в кола в Петрич

Тони Маскръчка

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

88-годишен мъж пострада при катастрофа с електрическа триколка. Инцидентът е станал в неделя около 16:42 часа в района на петричкото с. Ръждак.

Пенсионерът, управлявайки електрическо превозно средство /триколка/, което не е регистрирано по надлежния ред и завивайки на ляво в посока гр. Петрич е отнел предимството на лек автомобил „Опел Корса" с 67-годишен водач от с. Беласица и е допуснал ПТП. С подкожен хематом на главата и луксация на раменната става е пострадал водачът на триколката, който е настанен за лечение в МБАЛ-Петрич. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

